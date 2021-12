1998 wurde die AWO-Kindervilla an der Rahestraße eröffnet. Die Leitung übernahm damals Marion Jansen. Am Freitag wurde sie in den Ruhestand verabschiedet.

Die große Feier war schon geplant, die Einladungen gedruckt, doch dann machte – wie so oft in diesen Tagen und Wochen – die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Also wurde die Verabschiedung von Marion Jansen in einem eher kleinen Rahmen gefeiert. Die Leiterin der AWO-Kindervilla geht nach über 40 Jahren Tätigkeit als Erzieherin in den Ruhestand.

Dass das Aufwiedersehen-Sagen am Freitagvormittag in einem überschaubaren Rahmen stattfand, kam der Saerbeckerin offenbar durchaus entgegen. Jansen, so sagt es ihre Nachfolgerin Olga Reifschneider, habe immer das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt. Das sei ihr Antrieb gewesen. Und die Kinder fehlten somit auch nicht beim Abschlussfoto, zu dem außerdem das Kollegenteam und einige Gästen benachbarter Kitas zusammenkamen.

Ende der 1970er-Jahre begann die Erzieherin-Karriere der 64-Jährigen. Sie habe sich damals gesagt, es sollte ein interessanter, abwechslungsreicher Beruf werden, bei dem sie mit Menschen zu tun hat und ihnen auch helfen kann. Offenbar war das alles wohlüberlegt. Denn am Ende sagt Marion Jansen: „Es ist der schönste Beruf überhaupt.“

Dabei betont sie, dass natürlich „nicht alles super“ sei, vor allem der Verwaltungsaufwand habe enorm zugenommen. Als positiv empfindet die langjährige Kita-Leiterin die intensivere Zusammenarbeit mit den Eltern, die sich nicht zuletzt durch die verlängerten Betreuungszeiten im Laufe der Jahre ergeben habe. „Heute sind ja oft beide berufstätig, dadurch sind die Kinder einfach länger bei uns.“

Die ersten 18 Jahre war die katholische Kirche ihr Arbeitgeber, dann folgte der Wechsel zur Arbeiterwohlfahrt. Bevor Jansen 1998 die Leitung der neuen Kindervilla an der Rahestraße übernahm, war sie im Kindergarten beschäftigt, der seinerzeit in der Niedermarker Grundschule untergebracht war.

Olga Reifschneider erzählt, Marion Jansen habe immens viel auf den Weg gebracht und über die Kita hinaus in die Stadt gewirkt. Sie nennt beispielhaft den Arbeitskreis Akteure, die Elternlotsen und den Verein „Würde und Gerechtigkeit“, bei dessen Aufbau sie mit aktiv gewesen sei. Die Kindervilla sei offizielle Bewegungskita und habe dabei auch noch einen Fokus auf dem Thema Ernährung. Aus ihrer Sicht geht eine „Institution – der AWO und Lengerichs“.

Die künftige Ruheständlerin hingegen spricht von dem „tollen Team“, mit dem es immer wieder gelungen sei, neue Ideen umzusetzen. Da überrascht es wenig, dass Jansen auch von einem Abschied spricht, der nicht leicht falle. „Aber der Kontakt wird auf jeden Fall weiter da sein.“