Es soll ein emotionaler Abend werden

„Wir sind glücklich, dass Moe und Joschka Brings unseren Herzenswunsch erfüllen und gemeinsam mit uns den Jahresabschluss feiern“, so Iris Gottwald vom Soundgärtchen. Mit Moe hatte vor drei Jahren alles mit einem kleinen Konzert in der Wühlmaus angefangen; er war auch im Juni beim ersten Soundgärtchenkonzert dabei. „Ja, und was dann passiert ist, können wir noch gar nicht richtig begreifen“, wundert sich Iris Gottwald. „Aus ursprünglich einem geplanten Konzert sind sieben Konzerte in diesem Jahr geworden – und die Resonanz und Begeisterung der Besucher hat uns schlicht und einfach umgehauen.“

Sehr emotional verspricht auch das gemeinsame Konzert der beiden Musiker, die seit vielen Jahren eng befreundet sind, am Freitag zu werden. „Wer Simon & Garfunkel mag, der wird Moe und Joschka Brings lieben“, sagt Mitveranstalter Thomas Haltermann. Normalerweise sind die beiden Künstler solo unterwegs, fürs Soundgärtchen stehen sie gemeinsam auf der Bühne. „Zwei akustische Gitarren, zwei außergewöhnliche Stimmen, die im Harmoniegesang einen ganz besonderen Zauber versprühen. Dazu ihr herausragendes Talent fürs Songwriting – das Konzert verspricht ein großartiges musikalisches Erlebnis zu werden“, so die Veranstalter.

Die Wetterprognosen für kommenden Freitag sind aktuell sehr gut, eine warme Jacke oder eine kuschelige Decke sollten die Zuschauer aber mitbringen, empfehlen sie. „Der Mond wärmt leider nicht besonders, dafür schafft er eine tolle Atmosphäre im Soundgärtchen“, so Iris Gottwald. „Natürlich haben wir auch einige Decken vorrätig, aber für alle Besucher wird es nicht reichen.“

Wer am Freitag dabei sein möchte, meldet sich am besten direkt an: per E-Mail an soundgaertchen@web.de, telefonisch unter 0 15 73/83 82 964 oder im Spielzeugfachgeschäft „Die Wühlmaus“. Der personalisierte Eintritt ist frei, es gibt eine Hutsammlung für die Künstler. Die Besucherzahl ist auf 100 Personen beschränkt.