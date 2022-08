Exquisites Programm im Martin-Luther-Haus

Zeitgleich mit dem Unterrichtsbeginn an den allgemeinbildenden Schulen hat auch das Kollegium der Musikschule seine Arbeit wieder aufgenommen. Das Kollegium mit Musikschulleiterin Stefanie Bloch hat sich jetzt zur ersten Gesamtkonferenz nach den Sommerferien getroffen und viele Pläne geschmiedet.

Allen, die an Instrumentalunterricht, Ensemblespiel, Grundkursen, Musikalischer Früherziehung oder Angeboten im Musikgarten interessiert sind, empfiehlt das Kollegium einen Blick auf die Website der Musikschule Tecklenburger Land (www.musikschule-tecklenburger-land.de) oder einen Anruf im Sekretariat der Musikschule ( 0 54 81 / 3 36 50).

Außerdem lädt es ein, eine der Veranstaltungen im kommenden Halbjahr zu besuchen, etwa am Sonntag, 18. September, 17 Uhr, das Dozentenkonzert im Martin-Luther-Haus. Mitglieder des Kollegiums der Musikschule Tecklenburger Land wollen dort unter Beweis stellen, dass sie nicht nur sehr gute Pädagogen, sondern auch hervorragende Musiker und Musikerinnen sind. Sie haben sich zu variablen Ensembles sortiert und servieren ein exquisites Programm mit Musik aus verschiedenen Genres, wie es in einer Pressemitteilung der Musikschule heißt.

Ein Saxophonquartett mit Jessica Sladcyk (Klarinette und Altsaxophon), Werner Balske (Altsaxophon), Philipp Diederich (Tenorsaxophon) und Stefanie Bloch (Bariton-Saxophon und Oboe) wird zu hören sein mit Gershwins „The man I love“ sowie dem Titel „Ulla in Afrika“. Klassische Klaviermusik wird von B. David Mackenroth und Ninel Potaschnik vorgetragen; beide beweisen auch, dass sie einfühlsame Begleiter sind und spielen im Duo mit Marzena Hergert (Viola) oder Trio mit Svetlana Gibner (Querflöte) und Stefanie Bloch. Neben weiteren Überraschungen tritt die Rock-Pop-Formation „Gentlemen Trio“ mit Jens Niemann (Piano), Thorsten Käsekamp (E-Gitarre) und Tim Schöne (Schlagzeug) auf. In der Reihe „Musik schlägt Brücken“ werden am 27. November ab 17 Uhr in der Gempt-Halle unter dem Titel „Peaceful Christmas“ verschieden Ensembles der Musikschule Tecklenburger Land auf.