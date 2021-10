Fahrbahnsanierungen werden durch Landesmittel ermöglicht

Im Bereich Lohesch stehen Fahrbahnsanierungen an. Zudem kündigt die Stadt an, dass ein Radweg eine neue Decke bekommt. Finanziert werde das dank eines Förderprogramms des Landes.

Die Stadt Lengerich hat Geld aus dem Förderprogramm „Erhaltungsinvestitionen“ der Landesregierung erhalten. Die Mittel sollen nun verwendet werden, um die Fahrbahndecken im Gewerbegebiet Lohesch in den Bereichen Auf der Rotenburg/Iburger Straße und im Bereich des Hollenbergweges zu sanieren. Begonnen wird damit in der kommenden Woche. Zudem kündigt die Stadt an, den Fahrbahnbelag des Radweges in der Margarethenstraße entlang des TWE-Gleises zu erneuern. Auch das will die Kommune über die Hilfe aus Düsseldorf finanzieren.

Der Radweg wird laut Pressemitteilung in der Woche ab Montag, 8. November, voll gesperrt, eine Durchfahrt von der Kolpingstraße wird nicht möglich sein. Von der Osnabrücker Straße sei die Gesamtschule aber zu erreichen, so die Stadt. Für die Asphaltierungsarbeiten folgt nochmals am Donnerstag, 18. November, eine Sperrung des Radweges.

Im Bereich des Hollenbergweges kann der Verkehr während der Arbeiten hingegen weiter fließen, er soll einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden.

Für den Lohesch kündigt die Stadt eine Vollsperrung an. Die betreffe das Teilstück zwischen der Einfahrt Auf der Rotenburg und der Iburger Straße. Eine Einfahrt in die genannten Straßen auf den Lohesch werde nicht möglich sein. Die Sperrung wird am Donnerstag, 18. November, um 20 Uhr beginnen und soll am Samstag, 20. November, gegen 12 Uhr enden. Die Zufahrt zum Indus-triegebiet Lohesch und den dort ansässigen Betrieben im Bereich Lohesch sei während der durchzuführenden Vorarbeiten gewährleistet, kündigt die Stadt weiter an. Eine Umleitung soll eingerichtet werden.

Ansprechpartner bezüglich der Maßnahmen bei der Stadtverwaltung sind Sven Vogedes (

0 54 81/33 514) und Oliver Kuhlenbeck (

0 54 81/33 534).