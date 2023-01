Fahrzeug fängt während der Fahrt Feuer

Glimpflich ausgegangen ist am Mittwochmorgen ein Busbrand in Lengerich. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Niemand kam zu Schaden.

Schnell gelöscht hatte die Feuerwehr den Busbrand an der A1-Anschlussstelle in Lengerich

In Lengerich hat am Mittwochmorgen ein Bus Feuer gefangen. Der Fahrer wurde gegen 6.30 Uhr an der Anschlussstelle zur A1 an der Ibbenbürener Straße auf den Brand aufmerksam, hielt sofort an und brachte sich in Sicherheit. Derweil hatten sich bei der Leitstelle der Feuerwehr bereits mehrere Anrufer gemeldet, die von dem brennenden Bus berichteten. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte das Fahrzeug im hinteren Bereich. Ein sogenannter Angriffstrupp bekämpfte die Flammen über eine Leiter von oben. Bereits nach wenigen Minuten war der Brand gelöscht, ein Ausbreiten konnte verhindert werden. Außer dem Fahrer waren keine weiteren Personen im Bus. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle, ein Ausbreiten konnte verhindert werden. Ausgebrochen war der Brand im Heizungsbereich des Busses. Zu Schaden kam niemand.