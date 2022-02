Fast so viele Schäden wie bei Kyrill

Marc Köchling leitet in Lengerich einen alteingesessenen Dachdeckerbetrieb. Was die Sturm- beziehungsweise Orkantiefs „Xandra“, „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“ für ihn und seine Belegschaft bedeuten, berichtet er im Interview.

Alle Hände voll zu tun haben nach den Sturm- und Orkantiefs, die auch in Lengerich Dächer in Mitleidenschaft zogen, Marc Köchling und sein Team.

Marc Köchling leitet in Lengerich einen alteingesessenen Dachdeckerbetrieb mit zehn Mitarbeitern. Nachdem die Sturm- beziehungsweise Orkantiefs „Xandra“, „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“ übers Land hinweggezogen waren, stand bei ihm das Telefon kaum noch still. Was das für ihn und die Belegschaft bedeutet, berichtet der 48-Jährige im Gespräch mit WN-Redakteur Paul Meyer zu Brickwedde.