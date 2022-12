„Fast wie in einer großen Familie“

Zum Kreis der Ehrenamtlichen, die regelmäßig im Seniorenzentrum Gempt anzutreffen sind, gehören (großes Foto, v.l.) Gerhard Fein, der in dieser Woche den Nikolaus gab und sich von den Radeln-ohne-Alter-Kollegen in die Einrichtung chauffieren ließ (kleines Foto), Waltraud Lutterbey, Ute Kannbach, Karin Meyer-Holtkamp sowie Wolfgang und Ingrid Simon.Nachdem Nikolaus Gerhard Fein und die Musikerinnen Doris Stenner und Anne Auffahrt das Seniorenzentrum besucht hatten, waren sie in der Innenstadt unterwegs, um Kinder zu beschenken. Einige von ihnen gesellten sich für ein Foto zum Nikolaus in die Rikscha.

Foto: Joke BrockerRadeln ohne Alter