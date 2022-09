Fehlende Grabsteine erzählen Geschichte

Eine Führung über den Jüdischen Friedhof bot Bernd Hammerschmidt am Tag des Denkmals. Der Andrang Interessierter war so groß, dass einige von ihnen abgewiesen werden mussten.

Am Tag des offenen Denkmals soll Geschichte erlebbar gemacht werden. Schlösser, Burgen, historisches Fachwerk und Mühlen laden Besucherinnen und Besucher ein, einen Blick auf historische Schönheit, dunkle Geheimnisse und Narben der Geschichte zu werfen. In diesem Rahmen konnte eine kleine Gruppe Interessierter in diesem Jahr auch den Jüdischen Friedhof in Lengerich besuchen.