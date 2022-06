Feiern im Zeichen des Conclusums

Das Thema Frieden stand im Mittelpunkt des 18. Internationalen Kinderfestes, das am Samstag in der Schule in der Widum gefeiert wurde.

Der Chor der Grundschule Stadtfeldmark eröffnete das Kinderfest mit dem Song „Komm wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg.Alles, was Kinder – und Erwachsene – mögen, gab es an einem reichhaltigen Kuchen-Buffet.Das weitläufige Gelände der Schule in der Widum war zum fünften Mal Schauplatz des Internationalen Kinderfestes.Viel Applaus der Erwachsenen wurde den Tanz- und Theatergruppen, die ihr Können unter Beweis stellten, zuteil.

