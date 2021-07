Lengerich

Egal, ob am Strand von Nord- und Ostsee oder in den Bergen – Urlaub in Deutschland ist bei den Bundesbürgern im zweiten Corona-Sommer sehr beliebt. Macht sich dieser Trend auch in Lengerich bemerkbar? Gibt es viele Buchungen und Anfragen oder sorgt die Pandemie doch noch für Zurückhaltung? Die WN haben vor Ort nachgefragt.

Von Marion Fenner und Paul Meyer zu Brickwedde