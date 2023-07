Grill löst Feuerwehreinsatz aus

In einem griechischen Restaurant in Lengerich hat es am späten Sonntagabend gebrannt. Das Feuer war nach Angaben von Polizei und Feuerwehr am Grill entstanden. Eine Person wurde leicht verletzt.

Im Rhodos an der Rahestraße in Lengerich hat es am Sonntagabend gebrannt. Das Feuer brach kurz vor Feierabend am Grill aus, so Polizei und Feuerwehr. Die Betreiberin wurde leicht verletzt, Gäste und Angestellte kamen nicht zu Schaden.

Um 21.54 Uhr, und damit wenige Minuten vor der Schließung des Restaurants an der Rahestraße, wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Wie Thorsten Budzinksi, Leiter der Feuerwehr Lengerich, mitteilte, waren die Flammen beim Eintreffen der Brandbekämpfer über die Dunstabzugshaube in die Absauganlage gelangt. Dadurch habe die Gefahr bestanden, dass sich der Brand auf den Dachboden des Fachwerkhauses ausbreitet. Unter Atemschutz seien Einsatzkräfte dorthin vorgedrungen, um die Absauganlage zu demontieren und abzukühlen.

Betreiberin leicht verletzt

Glück, so Budzinski weiter, sei auch gewesen, dass zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers bereits alle oder zumindest fast Gäste das zuvor gut besuchte Lokal verlassen hätten. Auch das Team des Restaurants habe sich in Sicherheit bringen können. Die leicht verletzte Betreiberin wurde nach Angaben der Polizei in einem Rettungswagen medizinisch versorgt.

Zufahrt durch Bauarbeiten erschwert

Der Einsatz sei für die Feuerwehr auch deshalb nicht ganz einfach gewesen, weil die Rahestraße derzeit saniert wird, erläuterte Budzinski. Durch die Bauarbeiten sei die Zufahrt zum Brandort ebenso etwas erschwert gewesen wie das Positionieren insbesondere des Gelenkmastwagens, der zwar nicht zum Einsatz kam, aber vorsorglich in Stellung gebracht worden sei, um gegebenenfalls Flammen im oberen Gebäudebereich zu bekämpfen.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Angaben zur Schadenshöhe machten Polizei und Feuerwehr am Montag keine.