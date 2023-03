Feuerwehr evakuiert Hausbewohner

Wegen eines Küchenbrandes ist am Samstag die Feuerwehr in Lengerich alarmiert worden. Einsatzort war ein Haus an der Hölderlinstraße.

Ein Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus hat die Feuerwehr in Lengerich am Samstag gefordert. Der Alarm erreichte die Einsatzkräfte gegen 14.15 Uhr. In dem Sieben-Parteien-Haus brannte in einer Wohnung die Küche.

Nach dem Eintreffen evakuierte die Feuerwehr sofort alle Bewohner des Hauses. Es gelang, den Brand schnell zu löschen. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, soll nicht mehr bewohnbar sein. Der Rettungsdienst brachte die Bewohnerin in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.