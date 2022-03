Feuerwehreinsatz in Mehrfamilienhaus

Gebrannt hat es am Dienstagmorgen in einem Wäschekeller eines Mehrfamilienhauses an der Osnabrücker Straße. Das Feuer war rasch in der Kontrolle.

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Osnabrücker Straße rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr am Dienstagmorgen um 9.24 Uhr aus. Im Wäschekeller des Hauses, dessen Bewohner sich bei Eintreffen der Wehr bereits in Sicherheit gebracht hatten, war ein Wäscheständer aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer sei rasch gelöscht, verletzt worden sei niemand, berichtete die Pressestelle der Kreispolizeibehörde am Mittag. Der Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.