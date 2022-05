Lieferservice wird intensiviert

Am heutigen Samstag werden letztmalig Fleisch- und Wurstwaren über die Theke der Sundermann-Filiale in der Bahnhofstraße gehen. Das Unternehmen konzentriert sich künftig auf die übrigen beiden Standorte und baut den Lieferservice aus.

Zum letzten Mal werden heute in der Fleischerei Sundermann in der Bahnhofstraße Fleisch- und Wurstwaren über die Theke gehen. Nach 35 Jahren wird die Filiale geschlossen. Nach reiflicher Überlegung, wie Sabine Sundermann betont, die das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Mann Jörg seit 1995 in dritter Generation leitet. Die Gründe, die zur Schließung am Standort Bahnhofstraße geführt haben, sind mannigfaltig.