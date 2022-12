Flüchtling und Fußballer

Dass Fußball die schönste Nebensache der Welt ist, werden – WM-Desaster hin oder her – nach wie vor viele unterschreiben. Der Sport auf dem grünen Rasen kann aber auch noch eine ganz andere Funktion erfüllen. Er sei „Balsam für die Seele“, sagt Oleksii Nonka. Der 40-Jährige kickt seit früher Kindheit, hat sogar zwischenzeitlich von einer Profikarriere geträumt. Damals als Jugendlicher in Charkiw. Nun lebt er seit einigen Monaten in Lengerich, als Kriegsflüchtling. In solch einer Situation tue es gut, mit anderen auf dem Feld zu stehen und einfach zu spielen, erzählt er. Die vielen Sorgen kann er so für kurze Zeit einmal ausblenden.

Bei den Alten Herren von Preußen haben sie Oleksii Nonka mit offenen Armen empfangen. Der Verein ist stolz darauf, in Sachen Integration Menschen immer wieder helfen zu können – sozusagen ganz nebenbei durch den Sport. Günter Tierp, Sprecher des Ältestenrats, nennt beispielhaft zwei Syrer, die 2015 auch aus ihrer Heimat geflüchtet und heute Mitglied im Verein und als Schiedsrichter aktiv seien. Insgesamt seien Fußballer aus 20 verschiedenen Ländern bei Preußen aktiv. „Das zeigt die große Kraft des Sports bei der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern.“

Oleksii Nonka ist so etwas wie ein Kind der Sowjetunion. Sein Vater sei bei der Roten Armee gewesen, erzählt er, und in den 1960er-Jahren auch in der damaligen DDR stationiert gewesen. Er kam 1982 in Murmansk auf die Welt, jener Stadt hoch im Norden, die ein wichtiger Marinestützpunkt ist. 1993 ging es in die damals bereits unabhängige Ukraine, jenes Land, aus dem seine Eltern ursprünglich stammten.

Sein Geld verdiente der 40-Jährige zuletzt mit Geschäften in der IT-Branche. Er lebte allein in einem Vorort etwas außerhalb des Zentrums der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Das zwölfstöckige Mehrfamilienhaus, in dem er seine Wohnung hatte, sei noch immer unversehrt. Das hätten ihm Nachbarn versichert, berichtet Oleksii Nonka.

Das Undenkbare wurde Realität

Dass er von dort einmal fliehen würde, weil die Stadt von den Russen beschossen und bombardiert würde, sei für ihn undenkbar gewesen. „Ich habe bis zum letzten Tag nicht daran geglaubt“, sagt er mit Blick auf den 24. Februar 2022. Als das Undenkbare doch Realität wurde, habe er vermutet, dass alles schnell vorbei sein und die ukrainische Regierung außer Landes gehen würde. Deshalb habe er auch die Idee seines Bruders verworfen, Richtung Rumänien zu fliehen.

In den folgenden Wochen und Monaten harrte Oleksii Nonka in Charkiw aus. Zwar habe es nahe seiner Wohnung keine Einschläge gegeben, doch nach und nach seien Bomben und Raketen näher gekommen. Er suchte deshalb wiederholt Schutz in U-Bahnstationen, übernachtete dort auch. Und schlussendlich reifte der Entschluss, doch zu gehen.

Mit dem Bus brach er gen Moldawien auf, mit dem Zug reiste er weiter über Rumänien, Ungarn und Österreich nach Deutschland. Nach Zwischenstationen in Bochum und Rheine kam die Zuweisung nach Lengerich, wo Oleksii durch die Vermittlung der Stadtverwaltung privat eine Unterkunft fand. Auf diesem Wege entstand auch der Kontakt zu den Preußen, bei denen der Ukrainer im September das erste Mal mittrainierte.

Eingliederung fiel nicht schwer

Die Eingliederung fiel leicht. Mit Andreas Schmidt gibt es einen Mitspieler, der auch als Dolmetscher fungieren kann. Und dass Sozialamtsleiter Dirk Vietmeier ebenfalls zum großen Kreis der Alten Herren gehört, ist sicher auch nicht von Nachteil. Was sie und Trainer Henrik Haßelmann hervorheben, ist nicht nur das fußballerische Potenzial des „Neuzugangs“, der im Mittelfeld eingesetzt und „Alex“ genannt wird, sondern auch sein Wille, sich einzubringen. Erzählt wird unter anderem von Arbeitseinsätzen am Aldruper Damm, bei denen Oleksii Nonka „vorbildlich“ mit angepackt habe. Er sei außerdem „höflich“ und wisse, „wie man sich integriert“.

Dirk Vietmeier weiß aus seiner beruflichen Erfahrung aber auch, dass die „Woche lang werden kann“. Einen Platz in einem Sprachkursus hatte Oleksii Nonka zuletzt noch nicht ergattern können. Gleichwohl betont der 40-Jährige, dass er seine Zukunft in Deutschland sieht. Er könne sich gut vorstellen, einmal als Kraftfahrer zu arbeiten, gerne auch auf langen Strecken. Auf Dauer leben möchte er allerdings lieber in einer großen Stadt, Charkiw mit seinen rund 1,5 Millionen Einwohnern hat da offenbar Spuren hinterlassen.

Sorgen um die Mutter in Odessa

Was Oleksii Nonka derzeit am meisten Sorgen macht, ist seine Mutter. Die lebt in Odessa am Schwarzen Meer. Weg wolle sie dort mit ihren 70 Jahren auf keinen Fall, erzählt der Sohn von den täglichen Telefonaten. Über sich sagt er, dass er „mental mit der Situation“ umgehen könne, zu schaffen mache ihm aber, dass seine berufliche Grundlage zerstört sei. Auch deshalb wolle er nicht zurück, sondern sich in Deutschland ein neues Leben aufbauen. Das sei jetzt der beste Platz, um zu arbeiten und eine Familie zu gründen.

Dann dreht sich das Gespräch wieder um den Fußball und die damit verbundenen Erinnerungen. Geprägt habe ihn stark die Fußballweltmeisterschaft 1990 in Italien. Die UdSSR schied damals sang- und klanglos in der Vorrunde aus. Das Herz des jungen Oleksii schlug indes für Italien. Und daran habe sich bis heute wenig geändert. Es sei der Spielstil der Squadra Azzurra gewesen, der ihm damals so gefallen habe.

Seine Preußen-Kameraden schalten sich ein. „Mit der Kugel umgehen, das kann der Oleksii auch“, attestieren sie ihm ebenfalls hohe Spielkultur. Als der 40-Jährige das hört, muss er lächeln.