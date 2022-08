Flunkyball und weitere Highlights

Die Schützen Hohne-Niedermark feiern am kommenden Wochenende. Es steht ein vielfältiges Programm an.

Endlich geht es wieder hoch her auf dem Schützenfest Hohne-Niedermark. Das große Festwochenende des Schützenvereins startet am Freitag, 19. August mit der siebten Auflage des beliebten Niedermarker Flunkyball-Turniers. An diesem können laut einer Pressemitteilung alle Gruppen, Clubs, Vereine und Firmen teilnehmen, die ein oder auch mehrere Viererteams stellen möchten. Pro Teilnehmer beträgt die Startgebühr 7,50 Euro. Als erster Preis wartet ein 30-Liter-Biefass sowie ein Wanderpokal auf die Spieler. Anmeldeformular sowie das Regelwerk befinden sich auf der Vereinshomepage (www.sv-hohne-niedermark.de). Der Eintritt für Zuschauer ist kostenlos, ein großes Publikum ist willkommen, los geht es um 19 Uhr.

Das Schützenfest beginnt am Samstag, 20. August um 14 Uhr mit dem Antreten des Vereins an der Schützenhalle zum Ausholen des neuen Königspaares Karsten Minneker und Jessika Zerull. Der Schützenverein wird durch den Spielmannszug TV Hohne und die Blaskapelle Schwege musikalisch unterstützt. Nach der Rückkehr zum Festzelt an der Knemühle beginnt der öffentliche Festball um 20 Uhr. Die Tanz- und Partyband „Odyssee“ wird mit Live-Musik für Stimmung auf der Tanzfläche sorgen, außerdem können sich Gäste auf eine Cocktail- und Sektbar freuen.

Am Sonntag, 21. August findet das traditionelle Kinderschützenfest statt. Die Verantwortlichen betonen, dass es sich hierbei nicht um eine vereinsinterne Veranstaltung handelt. Los geht es gegen 13 Uhr, wenn der Schützenverein an der Schützenhalle antritt, um den amtierenden Kinderhofstaat abzuholen. Wieder am Festplatz angekommen startet das Kinderschützenfest an der Knemühle. Ab 15 Uhr beginnt das Schießen um die Kinderkönigswürde. Für alle Kinder gibt es zudem viele Spielangebote von Hüpfburg bis Geschicklichkeitsspiele.

An diesem Nachmittag ist auch ein großes Kuchenbuffet aufgebaut und in der Tombola winken attraktive Preise. Gegen 17.30 Uhr findet die Proklamation des neuen Kinderkönigs nebst Hofstaat statt. Parallel dazu schießen auf dem Festplatz das Kaiserschießen aller Lengericher Schützenvereine das Kaiserschießen an der Vogelstange aus. Die Gastvereine treten um 14 Uhr auf dem Festplatz an.

Die Proklamation des neuen Schützenkaisers ist am Sonntag um 18 Uhr geplant, es folgt der Ehrentanz unter allen Lengericher Schützenfahnen. Im Anschluss klingt der Abend bei Musik aus.

Außerdem gibt der Schützenverein Auskundt über die Termine im Vorfeld. Unter anderem findet am Mittwoch um 17 Uhr das Kranzbinden und am Donnerstag wird gegen 17 Uhr das Schmücken des Festzelts statt. Das Flunkyball-Turnier wird am Freitag gegen 15 Uhr und das Schützenfest am Samstagvormittag vorbereitet.