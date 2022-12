Folgen für das ganze Leben

Lengerich

Passend zum Tag der Menschenrechte, der, im Jahr 1948 ausgerufen, stets am 10. Dezember eines jeden Jahres begangen wird, hielt der Historiker und Migrationsforscher Professor Dr. Jochen Oltmer am späten Sonntagnachmittag in St. Margareta unter der Überschrift „Flucht ohne Ende – Gewaltbedingte Migration in Europa und ihre Folgen“

Von Joke Brocker