Förderung aus Berlin ist Bedingung

In Saerbeck wird bereits seit Jahren unter LED-Flutlicht gespielt.

Die Chancen dürften gut stehen, dass die Sportplätze an der Münsterstraße, in Hohne und Hohne-Niedermark bald mit LED-Flutlichttechnik ausgestattet werden. Sicher ist es aber noch nicht, dass das geschieht. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sprachen sich am Donnerstag einstimmig für das Vorhaben aus. Allerdings zunächst verbunden mit der Auflage, dass eine 35-prozentige Förderung vom Bund fließt.

Der Antrag dafür muss noch in diesem Jahr gestellt werden. Gibt es kein Geld aus dem Topf „Richtlinie von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld“ des Bundesumweltministeriums, will die Lokalpolitik neu entscheiden. Die CDU scheiterte im Ausschuss mit dem weitergehenden Antrag, schon jetzt zu beschließen, die Umrüstung gegebenenfalls auch ohne die Unterstützung aus Berlin anzugehen.