Freie Plätze im Ferienprogramm

Nicht nur Schülerinnen und Schüler sind ab nächster Woche im Ferienmodus. Auch das Jugendzentrum Lengerich bereitet sich auf das Sommerferienprogramm vor. Schon am heutigen Freitag beginnt das Programm mit dem Zeugnisgrillen, zu dem Schüler ab acht Jahren um 18 Uhr kommen können.

Bereits vergangenen Samstag fand die Platzverlosung für die Veranstaltungen statt. Trotzdem sind noch viele Plätze frei, so Thomas Brümmer, Leiter des Jugendzentrums. Immer noch können Eltern ihre Kinder für unterschiedliche Programme anmelden. Ob es um sportliche Aktivitäten wie etwa BMX-Workshops, Bogenschießen oder Parcours-Workshops geht oder um kreative Angebote wie Lightpainting oder Loops nähen, für alle Interessen und Altersgruppen gibt es ein passendes Programm.

Konzertbesuch in Vechta

Anlässlich von Fridays For Future kommt auch ein Recyclingmobil zum Jugendzentrum. Dort können Kinder von neun bis 14 Jahren aus selbst gesammeltem Plastikmüll ein eigenes Lineal für die Schule basteln. An Tag drei der Aktion übernimmt der Jugendbeirat der Stadt Lengerich und zeigt den Teilnehmern weitere Dinge, die aus Müll gemacht werden können. Der Jugendbeirat ist auch mit einer weiteren Aktion im Sommerferienprogramm präsent. Gemeinsam mit einigen Teilnehmern geht‘s in den Botanischen Garten in Osnabrück.

Ein weiteres Highlight in den Sommerferien wird ein Konzertbesuch sein. Am 1. August fährt das Jugendzentrum nach Vechta und besucht das Konzert der Kinderrockband Randale. Diese waren bereits auf dem Festival „Hütte rockt“ aufgetreten. Das Konzert findet im Rahmen des Kinderzeltlagers, welches ähnlich wie die Bunten Wochen über fünf Tage geht, statt. Auch hierfür können Eltern ihre Kinder im Jugendzentrum anmelden.

Hoffen auf der Warteliste

Wer sich anmelden möchte, muss sich auf der Website des Jugendzentrums registrieren und anmelden. Sich bei bereits voll ausgebuchten Aktionen wie dem Heidepark oder der Familienfahrt in die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen auf die Warteliste zu setzen, ist ebenfalls möglich. Sollte dann jemand abspringen, haben die Personen auf der Warteliste noch eine Chance, mitzufahren. Das Team vom Jugendzentrum ist noch bis Freitag von 15 bis 19 Uhr für Interessierte da und nimmt die Bezahlung entgegen. Die, die sich danach anmelden, müssen sich noch einmal beim Jugendzentrum melden, um einen anderen Termin für die Bezahlung zu finden.

Insgesamt gibt es bisher ungefähr 470 Anmeldungen für das Ferienprogramm, wie Brümmer erläutert. Es sei aber noch Luft nach oben, sagt er weiter. Man merke, dass Corona noch nicht vorbei sei. Es sei noch viel Platz bei den kleineren Aktionen, daher lohne es sich für Familien, sich noch einmal das Ferienprogramm anzusehen und sich anzumelden, so Brümmer.