„Frieden fängt im Kleinen an“

Tausende standen an den Straßen zwischen Lengerich und Ladbergen und setzten mit der Friedenskette ein starkes Zeichen.

Bernd Steinfeld nimmt seine Aufgabe ernst. Lange bevor die Friedenskette geschlossen werden soll, trifft der Osnabrücker vor der Bäckerei Blömker an der Ladberger Straße ein. „Mein Auto habe ich vor einem Jahr verkauft“, erzählt der 75-Jährige, der, das Fahrrad im Gepäck, mit der Bahn nach Lengerich gefahren ist, um an diesem Nachmittag die 1,7 Kilometer lange Teilstrecke im Außenbereich von Lengerich per Fahrrad kontrollieren wird. 200 Bürgerinnen und Bürger hätten sich vorab für dieses Teilstück der Friedenskette angemeldet. „Das ist viel“, findet der Rentner, der lange Zeit Gemeindereferent im Bistum Osnabrück gewesen ist und sich mit der Organisation großer Veranstaltungen auskennt