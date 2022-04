Friedensbilder für die Schaufenster

Seit dreieinhalb Jahren bietet Marianne Roggenland (r.) in der Tagespflege Lengerich im Gebäude des Senioren-Zentrums Gempt Malkurse an. Sehr zur Freude von Mechthild Ezin, Leiterin der Tagespflege (3. v. l.) und Andrea Fiege (4. v. l.), die ab Anfang Mai die neue „Tagespflege Hofgarten“ leiten wird. Begeistert von dem Angebot ist Edith Sommer (2. v. r.), die auch gerne neue Maltechniken ausprobiert.In seinem Beruf als Feinweber hat Hans-Gerhard Kämmerling häufig Muster entworfen. Auch am PC male er gerne, erzählt er. Fein wie ein Gewebe wirkt der mit roter Wachsmalkreide gemalte Hintergrund, auf dem die Friedenstaube besonders gut zur Geltung kommt.

„Ich komme gerne hierher. Ich war immer unter Menschen. So ganz alleine zu Hause, das ist nichts für mich“, verkündet Edith Sommer. Die alte Dame ist regelmäßiger Gast der Tagespflege Lengerich – Haus Widum, die zum Rechtsträger „Altenzentrum Haus Widum“ gemeinnützige GmbH gehört. Das täglich wechselnde Angebot nutzt sie nach eigenem Bekunden gern. Vor allem an der Malgruppe, die Marianne Roggenland, Tagespflegefürsprecherin und seit gut dreieinhalb Jahren ehrenamtliche Mitarbeiterin der Tagespflege, immer freitags anbietet, findet sie Gefallen. Und offenbar ist sie experimentierfreudig. Nur zu gerne testet sie die neuartigen Malkreiden, die, wie Marianne Roggenland ihr gezeigt hat, mit dem Finger verwischt werden können, so dass sich interessante Effekte zu Papier bringen lassen.

Ganz in seinem Element ist augenscheinlich auch Hans-Gerhard Kämmerling. Konzentriert sitzt er vor einem Blatt Papier, auf dem eine weiße Friedenstaube prangt. Mit einem leuchtend roten Wachsmalstift gestaltet er geradezu akribisch den Hintergrund. Genauigkeit war in seinem Beruf, der gebürtige Grevener war Feinweber, ein Muss. Das Malen, erzählt er, bereite ihm Freude. Das Entwerfen von Mustern sei Teil seines Berufes gewesen, berichtet der Senior, der auch daheim regelmäßig malt. Dann aber nicht auf Papier, sondern am PC.

Die Bilder, die die Gäste der Tagespflege in den vergangenen dreieinhalb Jahren gemalt haben, füllen mittlerweile mehrere Sammelmappen. Regelmäßig werden die schönsten Arbeiten in den Räumen der Tagespflege ausgestellt, und zwar immer passend zur Jahreszeit, wie Marianne Roggenland betont. Gegenwärtig sind noch die Bilder aus der Osterzeit zu sehen. Irgendwann im Sommer ist es Zeit, die Sonnenblumen-Gemälde auszustellen, später die Herbst-Impressionen und schließlich die detailverliebt gemalten Weihnachtsbäume.

Zurzeit malen die Seniorinnen und Senioren Bilder, in deren Mittelpunkt Friedenstauben stehen. Marianne Roggenland möchte, dass die Bilder in den Schaufenstern der Geschäfte in der Innenstadt aufgehängt werden. Erste Gespräche mit Geschäftsleuten habe sie bereits geführt, erzählt sie. Und sie habe positive Rückmeldungen bekommen. In der Stadt des Conclusums eigentlich kein Wunder. Auch wenn der Krieg in der Ukraine die zumeist betagten Gäste – die älteste Besucherin ist 98 Jahre alt – sehr beschäftigt, wie Andrea Fiege, die ab Mai die neue „Tagespflege Hofgarten“, Im Hook 17, (im Gebäude des Haus Widum) leiten wird, aus vielen Einzelgesprächen weiß, gehe es bei dieser Mal-Aktion nicht um den Krieg in der Ukraine, sondern um das Thema Frieden im Allgemeinen, betont Marianne Roggenland.

Sie selbst habe über ihren Mann, der regelmäßig die Tagespflege besucht habe, Kontakt zu der Einrichtung bekommen. Da sie sich selbst künstlerisch betätigt – Marianne Roggenland malt Ikonen – war rasch klar, dass sich ihr Engagement in der der Tagespflege nicht auf die Gestaltung ansprechender Wortgottesdienste beschränken würde. „Wir sind froh, dass wir Frau Roggenland haben“, freuen sich die Mitarbeiterinnen der Tagespflege über die Unterstützung.