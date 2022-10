Fröhliches Gezwitscher in der Halle

Insgesamt 280 Vögel von zehn Züchtern konnten von den Besuchern am Wochenende in der Poolhalle betrachtet werden. Kanarienvögel, exotische Tauben, Zebrafinken oder auch die beliebten Wellensittiche erfreuten mit ihrem Gesang und ihrem Aussehen.

Der Name ist Programm: Die „Farbenpracht Lengerich“ zeigte am Wochenende mit ihrer Ausstellung wieder einmal, wie schön und farbenfroh Sittiche, Finken & Co sind. Exotische wie auch heimische Arten wurden schon am Freitag durch eine unabhängige Jury bewertet und ausgezeichnet.

„Guck mal, der ist aber schön.“ Dieser Satz eines Mädchens, den sie mit Blick auf einen der gefiederten Freunde begeistert ausrief, dürfte an diesem Wochenende in der Poolhalle wohl häufiger gefallen sein. Denn die gefiederten, exotischen wie auch heimischen Vögel waren tolle Hingucker. Das fröhliche Gezwitscher der gefiederten Schönheiten tat das übrige dazu.

Insgesamt 280 Vögel von zehn Züchtern konnten von den Besuchern betrachtet werden. Kanarienvögel, exotische Tauben, Zebrafinken oder auch die beliebten Wellensittiche erfreuten mit ihrem Gesang und ihrem Aussehen. Bei den Sittichen gab es etliche Untersorten zu beobachten. Vor allem der sogenannte Sonnensittich, der mit seinem gelb-leuchtenden Gefieder seinem Name alle Ehre macht, war ein optisches Highlight. „Der ist sehr beliebt in der Allgemeinheit“, erklärte der Vereinsvorsitzende Rainer Feldmeyer so denn auch.

Rahmenprogramm

Er selber erlangte bei der vereinsinternen Veranstaltung Platz Eins in der Gesamtbewertung, ihm folgten Sascha Schulte to Brinke, Thomas Feldmeyer, Rolf Niemeier, Egon Kötter, Peter Kortenjan und Fritz Bärenwaldt. Bewertet wurden unter anderem der Körperbau, das Gefieder oder auch die Kondition. „Wenn der Vogel nur in einer Ecke sitzt, ist das ein schlechtes Zeichen“, erklärte Rainer Feldmeyer.

Auch mit dem Rahmenprogramm tat die Farbenpracht Lengerich etwas für ihre Besucher. Eine Tombola mit vielen kleinen und größeren Gewinnen wie auch der Verkauf von Schutzeinrichtungen für heimische Wildtiere kommen bei den jährlichen Ausstellungen immer gut an, berichtete Feldmeyer. Vor allem die Insektenhotels, aber auch die Kästen für Vögel, Fledermäuse und auch die Bauten für Igel sind Dauerbrenner.

20 Mitglieder aus Lengerich und dem Umkreis zählt der Verein aktuell. Ein Problem der Vogelzucht: „Das Futter ist teurer geworden“, erklärte Rainer Feldmeyer. „Der ein oder andere Züchter gibt die Zucht deswegen nun auf“, beklagte er. Und auch die „Farbenpracht“ habe, wie viele andere Vereinigungen auch, Nachwuchsprobleme. Feldmeyer warb für das schöne Hobby, die Vögel böten mit der von ihnen zu hörenden fröhlichen Geräuschkulisse und dem schönen Aussehen einen entspannenden Ausgleich zum Arbeitsalltag.

Bei der Ausstellung wurde bei dem ein oder anderen Besucher sicherlich die Freude an einem gefiederten Freund für zu Hause geweckt.