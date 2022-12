Früher war mehr Kehrarbeit

Nach fast 50 Jahren geht Rüdiger Gießmann, Schornsteinfeger aus Leidenschaft, Ende des Jahres in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist der 52-jährige Laggenbecker Thomas Tasche.

Rüdiger Gießmann, Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger, geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist der Laggenbecker Thomas Tasche (kleines Bild).

„Für die im Interesse der Feuersicherheit, des Immissionsschutzes und der Energieeinsparung geleisteten Dienste spreche ich Ihnen meinen Dank aus!“ So steht es auf der Entlassungsurkunde, die Rüdiger Gießmann von Monika Frank, Vertreterin der Bezirksregierung in Münster, bekommen hat. Noch ist Gießmann (64) der Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, aber mit Ende des Jahres geht er in seinen verdienten Ruhestand. Nach fast 50 Jahren als Schornsteinfeger mit Leib und Seele.