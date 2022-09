Führungswechsel beizeiten geregelt

Vorausschauend geregelt hat der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Lengerich mit Bürgermeister Wilhelm Möhrke (r.) an der Spitze den bevorstehenden Wechsel in der Unternehmensführung. Wenn Vorstandsvorsitzender Max Mews (2.v.r.) im April in den Ruhestand geht, wird das bisherige Vorstandsmitglied Timo Schulte-Renger (2.v.l.) sein Nachfolger. Seinen Posten übernimmt Philipp Heinisch (l.).

Foto: Joke Brocker