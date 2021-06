Fünf Ampullen, die es in sich haben

Im November 2020 hat ein drogenabhängiger Mann während einer ärztlichen Untersuchung in Lengerich fünf Ampullen eines Narkotikums geklaut. Die fand die Polizei später bei einer Hausdurchsuchung. Jetzt stand der 35-Jährige vor Gericht.

Während einer ärztlichen Untersuchung in Lengerich hat ein 35-jähriger Mann im November vergangenen Jahres einen unbeobachteten Moment genutzt, um sich in einem Schrank für Medikamente zu bedienen. Die Beute – fünf Ampullen eines Narkotikums – hatte es in sich: Wäre der Drogenabhängige auf die Idee gekommen, das Mittel für sich zu nutzen, hätte das wohl seinen Tod bedeutet.

Womöglich war es somit ein Glück für ihn, dass bei einer Hausdurchsuchung die Ampullen, die unter einer Matratze versteckt waren, von der Polizei gefunden wurden. Am Mittwoch musste sich der Mann wegen des Diebstahls vor dem Amtsgericht Tecklenburg verantworten. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters nach dem Warum der Tat, antwortete der Mann, er habe halt etwas einnehmen wollen. Der geständige Angeklagte wurde – seinen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechend – zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu zehn Euro verurteilt und hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Das Gericht folgte damit nicht dem Antrag des Staatsanwalts, der eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten auf Bewährung gefordert hatte. Der Richter begründete dies damit, dass zum einen der entstandene Schaden von rund 160 Euro zu gering sei und eine mögliche Gefängnisstrafe nicht zur Bewährung hätte ausgesetzt werden können. „Es ist absehbar, dass der seit vielen Jahren schwer drogenabhängige, aber substituierte Angeklagte in Zukunft weitere Straftaten begehen wird,“ so der Richter. Eine günstige Sozialprognose könne er deshalb nicht stellen und keine Bewährung gewähren – deshalb die Geldstrafe. „Sechs Monate im Knast wollte ich ihnen für diese Tat ersparen, aber sehen sie das Urteil als allerletzte Chance an.“ Diesen Rat gab der Vorsitzende Richter dem Angeklagten zum Schluss mit auf den Weg.