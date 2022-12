Fünf Stunden kostenloses Parken

Parkgebührenordnung: Moderate Preise an Feuerwache und Stadtstadion

Lengerich

Das Parken hinter der Feuerwache wird wohl doch nicht so teuer wie zunächst berichtet. Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses haben sich darauf verständigt, dass die ersten fünf Stunden kostenlos dort geparkt werden kann – eine Nachricht, die all jene freuen dürfte, die eine Halbtagsstelle haben und auf den Parkplatz in der Innenstadt angewiesen sind. Außerdem soll das Jahresticket lediglich 100 Euro kosten.

Von Joke Brocker