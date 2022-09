Firma Engelbert Einrichtungskonzepte feiert 100-jähriges Bestehen

Weil 2020, im Jubiläumsjahr, nicht gefeiert werden konnte, holten Martin und Martina Engelbert das jetzt nach und luden zum großen Betriebsfest ein. Gefeiert wurden 100 Jahre Möbelproduktion am Standort Brochterbeck und die Tatsache, dass Martin Engelbert das Familienunternehmen vor 25 Jahren von seinem Vater übernommen hatte.

Martina und Martin Engelbert (Mitte rechts) mit neuem Geschäftsführungsmitglied Philipp Althaus (Mitte links) und der 30-köpfigen Belegschaft am Eingang ihrer größten Produktions- und Lagerhalle.

Beim großen Betriebsfest feierte der Fachbetrieb Engelbert Einrichtungskonzepte jetzt gleich zwei bedeutende Jubiläen. Seit über 100 Jahren werden am Standort in Brochterbeck Möbel produziert. Und vor 25 Jahren übernahm Martin Engelbert mit seiner Frau Martina in dritter Generation den väterlichen Betrieb. Die beiden haben vor gut einem Jahr den langjährigen Mitarbeiter Philipp Althaus als Geschäftsführer mit ins Boot geholt. Damit stellen sie schon frühzeitig die Weichen für ihre Unternehmensnachfolge.