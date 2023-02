Für fünf Euro Selbstvertrauen

Lengerich

Anwar Yousofi stammt aus Afghanistan und lebt seit März vergangenen Jahres in Lengerich. Woche für Woche berichte er, was er in der neuen Heimat erlebt, was ihn überrascht und verblüfft. Diesmal erzählt er von seinen Tricks, seiner Frau die deutsche Sprache näherzubringen.

Von Anwar Yousofi