Für Kinder einfach „fesselnd“

Viele Eltern fragen sich, ob ihre sich zu viel und zu oft mit ihrem Smartphone befassen. Leona Kersting und Ulla Voß-Joubert kennen derlei Sorgen. Sie arbeiten Beratungsstelle Sucht des Diakonischen Werkes in Lengerich und können erklären, worauf zu achten ist, um zu klären, ob das Handy über Gebühr in Anspruch genommen wird.

Spätestens wenn Kinder und Jugendliche ihr Smartphone gefühlt kaum noch aus der Hand legen, ständig bei Instagram oder Tiktok unterwegs sind oder sich mit den zig Spiele-Apps auf dem Handy beschäftigen, beginnen Eltern sich Sorgen zu machen. Macht das mobile Telefon, das so viele Möglichkeiten bietet, den Nachwuchs womöglich krank oder gar süchtig? Laut einer von der Kaufmännischen Krankenkasse in Auftrag gegebenen Studie befürchten das etwa die Hälfte aller Mütter und Väter. Zwei Expertinnen zu diesem Thema sind Leona Kersting und Ulla Voß-Joubert von der Beratungsstelle Sucht des Diakonischen Werkes in Lengerich. Sie sagen, dass es natürlich einen derart massiven Konsum geben könne, bei dem der Begriff Sucht zutreffend sei, warnen aber zugleich davor, zu schnell in derlei Kategorien zu verfallen.