Für zwei Tage ins Ton-Studio nach Paris

Zufällig hatte Nora Lotz von dem Drei-Länder-Festival erfahren. Die Singer/Songwriterin aus Lengerich bewarb sich – und gewann im französischen Saint Louis. Jetzt freut sie sich auf die Einlösung des Gewinns: Zwei Tage in einem Tonstudio in Paris, um einen selbst geschriebenen Song einzuspielen.

Über den openmic3land-Contest ist Nora Lotz eher zufällig gestolpert. „Ich habe das bei Instagram gelesen, dann mal nachgeschaut und gedacht, so ein Drei-Länder-Projekt, da könnte ich doch mitmachen“, erzählt die gebürtige Lengericherin beim Videochat mit der WN-Redaktion. Gesagt, getan – und als eine von drei Gewinnerinnen wieder nach Göttingen zurückgekehrt. Ende November/Anfang Dezember wird sie die Koffer wieder packen, um ihren Preis einzulösen: Zwei Tage in einem Tonstudio in Paris.