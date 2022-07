Gedenken für Flutopfer im Ahrtal nur Show

Auch ein Jahr nach der Hochwasserflut leben viele Menschen im Ahrtal immer noch bei Freunden, Bekannten oder in Rohbauten. Für Gedenkfeiern, bei denen sich Politiker blicken lassen, hätten die Menschen in Sinzig wenig Sinn, weiß Jutta Schulte, Vorsitzende der Lengericher Hilfsorganisation Stützpfeiler.org, aus persönlichen Gesprächen mit Betroffenen.

OSB-Platten im Erdgeschoss dieses Mehrfamilienhauses in Sinzig sollten im Herbst und Winter vor unbefugten Besuchern und vor dem Eindringen der Kälte schützen. Das Foto ist in dieser Woche entstanden. Beim Anbringen der eigentlich als Provisorium gedachten Platten hatte im vergangenen Herbst Maik Menke von Stützpfeiler.org geholfen.

„Immer noch katastrophal“ – mit diesen drei Worten bringt Jutta Schulte, Vorsitzende der Lengericher Hilfsorganisation Stützpfeiler.org, die Situation in Sinzig ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal auf den Punkt. Wenngleich seinerzeit unbürokratische, schnelle Hilfen versprochen worden seien, warte das Gros der Betroffenen noch immer auf die Unwetterhilfen der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz, die sich mit den Auszahlungen offenbar schwer tue.

„Und wo sind die Millionen geblieben?“, macht sich wohl nicht nur Jutta Schulte Gedanken um den Verbleib der Millionen-Spenden, die beispielsweise durch Charity-Aktionen im Fernsehen und Hörfunk zusammenkamen. Bis dato sei nur ein „ganz geringer Teil“ dieser Spenden ausgezahlt worden, sagt die Lengericherin.

Seit einem Jahr steht sie in ständigem Kontakt mit Flutopfern in Sinzig. Daran hat auch ihr Engagement für die Menschen in der Ukraine nichts geändert. Immer noch seien viele Bürger Sinzigs und der Nachbarkommunen auf Trink- und Mineralwasserlieferungen angewiesen, immer noch gebe es Häuser, vor denen sich der Müll türme. Immer noch liefen die Bautrockner in Rohbauten auf Hochtouren.

Viele, die nun ihre Häuser renovieren müssten, zahlten noch ihr Eigenheim ab und müssten jetzt zusätzlich die Renovierungskosten stemmen, die angesichts steigender Preise für Baumaterialien, die, wie überall, auch im Ahrtal knapp werden, in die Höhe schnellten. Vor diesem Hintergrund können Betroffene wie Helfer die Entscheidung des Kreistages Ahrweiler, Helfer-und (Baustoff-)Spendenzentren in Kürze zu schließen, kaum nachvollziehen. Nach wie vor würden Sachspenden und Lebensmittel dringend benötigt, weiß Schulte.

Auch auf Handwerker müsse man teilweise „elend lange warten“, zumal viele der Betriebe vor Ort „selbst abgesoffen“ seien und ihre Unternehmen wieder aufbauen müssten.

Für eine zentrale Gedenkfeier, wie sie am Jahrestag der Flutkatastrophe am Donnerstag im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler stattgefunden hat, hätten die Betroffenen, mit denen sie am Donnerstag telefoniert habe, angesichts solcher Sorgen wenig Sinn. Die Menschen, die zum Teil in Rohbauten wohnen müssten, hätten berichtet, dass die Hauptstraßen anlässlich der Gedenkveranstaltung herausgeputzt worden seien, während es in Nebenstraßen noch verheerend aussehe.

Die Gedenkfeier mit dem Bundespräsidenten sei nach Ansicht ihrer Gesprächspartner in Sinzig „Show“, erzählt Jutta Schulte. „Sie haben mir gesagt, dass die Politiker sonst auch nicht für sie da seien und das Ahrtal nach solchen Politiker-Besuchen wieder totgeschwiegen werde.“

Nicht vergessen hat die Hilfsorganisation aus Lengerich die Flutopfer auch zwölf Monate nach der Katastrophe. „Wir helfen mit Spenden, Manpower, haben qualifizierte Berater für den Wiederaufbau und organisieren psychische Betreuung“, berichtet Schulte.

Zum Unterstützerkreis der mittlerweile rund 50 Mitglieder zählenden Hilfsorganisation gehört unter anderem Tina Kramann-Meinecke aus Gifhorn, die traumatisierte Betroffene, darunter Kinder, die beim kleinsten Regenguss in Panik gerieten, aber auch Menschen, die suizidale Gedanken haben, psychosozial betreut. An den Wochenenden im direkten Kontakt, unter der Woche telefonisch. Eine Spenderin aus Schleswig-Holstein habe einer Familie aus dem Flutgebiet, der „die Existenz weggeschwommen“ sei, einen einwöchigen Erholungsurlaub an der Ostsee ermöglicht.

Zwei Spenderinnen hätten sich bereiterklärt, die Miete für ein Tiny-Haus zu übernehmen, in dem nun die Kinder einer Familie untergebracht sind, die in den vergangenen zwölf Monaten viermal umziehen musste. „Die Eltern leben im Rohbau“, berichtet Jutta Schulte, fassungslos darüber, „dass so etwas mitten in Deutschland möglich ist.“

Nach Einschätzung eines Betroffenen werde es wohl bis Ende nächsten Jahres dauern, ehe im Ahrtal wieder so etwas wie Normalität Einzug halte.