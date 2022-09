Geht zu viel den Bach runter?

In Zeiten des Klimawandels rückt auch in Deutschland das Thema Wasser zunehmend in den Blickpunkt. Am Montagabend luden Lengerichs Grüne zu einer Informationsveranstaltung zu dem Thema ein. Die Experten, die zu Gast waren, betonten, es sei wichtig, nicht mehr soviel Oberflächenwasser wie bisher abfließen zu lassen

Wasserknappheit war in Deutschland in der Vergangenheit kaum ein Thema. Der Klimawandel ändert das.

Die Folgen des Klimawandels machen sich offenkundig auch im Tecklenburger Land zunehmend bemerkbar. Jüngstes Beispiel ist der vergleichsweise heiße und vor allem trockene Sommer. Für Lengerichs Grüne Anlass genug, am Montagabend zu einer Informationsveranstaltung mit dem Titel „Wasser – unser wichtigster Rohstoff ist bedroht“ einzuladen. Die Resonanz – über 50 Interessierte waren ins Hotel Zur Mühle gekommen – zeigte, dass das Thema inzwischen vielen Sorge bereitet. Und es zeigte sich zeitweise auch, wie konfliktbeladen es ist.

Als Experten dabei waren Thomas Meyer, Geschäftsführer des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (WTL), Frank Osterhaus, Vorsitzender des landwirtschaftlichen Ortsverbandes, Carsten Spieker, Vorsitzender des Unterhaltungsverbandes Lienener Mühlenbach und ebenfalls Landwirt, Rainer Seidl von der Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenburger Land (ANTL) und Gisbert Lütke, Geschäftsführer des Nabu-Kreisverbandes.

Vor allem Lütke brachte mit seiner recht unverhohlenen Kritik an den aus seiner Sicht zu hohen Nitratwerten im Wasser einen Ton in die Diskussion, der bei den Landwirten auf dem Podium und im Publikum auf klaren Widerspruch stieß. Frank Osterhaus betonte, dass die Grünen die Initiative zu der Veranstaltung erst ergriffen hätten, nachdem seitens der Bauern die Lokalpolitik auf das Thema aufmerksam gemacht worden sei.

Im Mittelpunkt sollte dann jedoch weniger die Qualität des Wassers, sondern vielmehr die Quantität stehen. Dazu stellte WTL-Geschäftsführer Meyer in seinem Eingangsstatement fest, dass die Grundwasserstände in den vergangenen Jahren leicht gesunken und die Niederschlagsmengen insgesamt in etwa gleich geblieben seien, diese sich aber vom Sommer in den Winter verlagert hätten.

Das wiederum führt zu der von den Landwirten diagnostizierten und gefürchteten Dürre. Die Folgerung der fünf geladenen Experten: Es müsse gelingen, das Oberflächenwasser besser in der Region zu halten, damit es hier in die Erde einsickern kann. Seidl und auch Spieker erläuterten, dass das unter anderem gelingen könne, wenn Bächen und Flüssen mehr Platz gegeben werde. Seidl forderte dies, auch mit Blick auf die Wasserrahmenrichtlinie der EU, massiv ein. Spieker erläuterte, dass die Grundstücke für derartige Maßnahmen in der Regel von den Landwirten zur Verfügung gestellt werden müssten. Und das sei nun einmal kein einfaches Unterfangen.

Frank Osterhaus gab zudem zu bedenken, dass die Begradigung von Wasserläufen geschehen sei, um den Abfluss von Wasser zu sichern, da so die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen gewährleistet werde. Das sei nach wie vor erforderlich. Sicherer Abfluss, so denn notwendig, einerseits und Wasser zurückhalten andererseits, offenbar ist das so etwas wie eine Zwickmühle.

Einig war sich die Runde indes in der Einschätzung, dass nicht allein die Landwirtschaft gefordert ist – etwa beim sorgsamen Wässern von Feldern. Privathaushalte sowie Gewerbe und Industrie seien gleichermaßen in der Pflicht. Seidl plädierte für klare Vorgaben bei Bebauungsplänen, um beispielsweise das Versiegeln von Flächen zu reduzieren.

Angesichts der Kritik, mit der sich die Landwirtschaft beim Thema Wasser immer wieder konfrontiert sieht, betonte Frank Osterhaus auch: „Wir sind die Hauptbetroffenen der Dürre.“ Er sprach von Mindererträgen bei der Ernte und somit finanziellen Einbußen. Gleichwohl müsse man „behutsam“ vorgehen bei der Lösung der Probleme.

Schlussendlich plädierte er dafür, dass sich „jeder erst einmal an die eigene Nase fassen“ und den behutsamen Umgang mit Wasser einüben sollte. Gisbert Lütke resümierte: „Wir müssen unserem wichtigstes Lebensmittel seinen Wert zurückgeben.“ Carsten Spieker und Thomas Meyer gingen am Ende erneut darauf ein, dass es gelingen müsse, möglichst große Mengen des Oberflächenwassern vor Ort zu halten. Und Rainer Seidl machte sich für eine konsequente Umsetzung der Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie in den Kommunen stark und für den ebenso konsequenten Schutz des Grundwassers.