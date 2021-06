Geldstrafe wegen Hitlergruß vor der Shisha-Bar

Wegen eines Verstoßes gegen den Paragrafen 86 a des Strafgesetzbuches wurde am Freitag ein 28-jähriger Mann aus Westerkappeln vor dem Amtsgericht Tecklenburg zu einer Geldstrafe in Höhe von 1250 Euro verurteilt. Dabei ging es um den Vorwurf, dass der Mann im September 2020 in Lengerich vor einer Shisha-Bar gegenüber einer Gruppe von Menschen den Hitlergruß gezeigt und mehrfach „Heil Hitler“ und „Siegheil“ gebrüllt haben soll.

Wegen eines Verstoßes gegen den Paragrafen 86 a des Strafgesetzbuches wurde am Freitag ein 28-jähriger Mann aus Westerkappeln vor dem Amtsgericht Tecklenburg zu einer Geldstrafe in Höhe von 1250 Euro verurteilt. Dabei ging es um den Vorwurf, dass der Mann im September 2020 in Lengerich vor einer Shisha-Bar gegenüber einer Gruppe von Menschen den Hitlergruß gezeigt und mehrfach „Heil Hitler“ und „Siegheil“ gebrüllt haben soll.

Dies ist nach dem Strafgesetzbuch eine Straftat und wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. Dabei sei es unerheblich, ob man bei dem Täter auch eine rechtsradikale oder fremdenfeindliche Gesinnung vermuten könne, stellte der Vorsitzende Richter klar: „Aus welchen Gründen Sie die Symbole verwandt haben, spielt für die Strafbarkeit keine Rolle.“

Der Angeklagte gab an, keinerlei Erinnerung mehr an den Tattag im September vergangenen Jahres zu haben: „An dem Tag ist meine Welt zusammengebrochen. Ich habe meine Arbeit verloren, meine Freundin hat mich verlassen und ich hatte Stress mit meinen Eltern – da habe ich getrunken.“ Die Polizei stellte bei der Ingewahrsamnahme des Mannes einen erhöhten Blutalkoholwert und massive Ausfallerscheinungen fest.

Die als Zeugen geladenen Polizisten konnten derweil etwas Licht in den Ablauf des Vorfalls bringen. Sie waren am Tattag von dem Besitzer der Shisha-Bar zu Hilfe gerufen worden, weil ein Gast, gegen den bereits ein Hausverbot bestand, in der Bar randalierte. Die Polizei sah den Tatbestand des Hausfriedensbruchs erfüllt und verhängte daraufhin gegen den Angeklagten einen Platzverweis. Berufserfahrung oder Instinkt – die Beamten blieben anschließend in der Nähe und konnten kurze Zeit später den Angeklagten bei seiner nun angeklagten Straftat live miterleben.

Der reuige Angeklagte schilderte vor Gericht, wie er sich nach der Tat – von sich selbst erschrocken – am nächsten Tag in Therapie begeben habe. Alkoholentzug und psychologische Beratung hätten ihn inzwischen zu „einem besseren Menschen gemacht“, so der Westerkappelner. Wobei er betonte, nie rechtsradikal oder fremdenfeindlich gewesen zu sein. „Ich habe albanische und italienische Freunde, arbeite als Tiefbauer mit Menschen aus vielen Ländern zusammen. Außerdem bin ich als Russlanddeutscher selber Immigrant,“ so der Angeklagte.

Das Gericht folgte mit seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte den mit etlichen Vorstrafen belasteten Mann zueiner Geldstrafe von 1250 Euro, er trägt darüber hinaus die Kosten des Verfahrens.