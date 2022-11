Das war vorweihnachtliche Stimmung pur: beim Lichterfest an der Grundschule Hohne verzauberten Kinder, Eltern und Lehrer nicht nur den Schulhof, sondern auch die umliegenden Straßen mit ihren Laternen. Für die Schule ein gelungener Start in die Adventszeit.

In den Klassenverbänden wurden die Laternen vorab mit Feuereifer hergestellt. Aus Papiertüten, Buntpapier und Lichterketten ließen sie sich gut basteln. Oft waren es eher die Eltern, die zu Schere und Kleber griffen. Die Kinder genossen derweil die frisch gebackenen Waffeln. „Darauf habe ich mich am meisten gefreut“, sagte der sechsjährige Adrian fröhlich knabbernd. Dass das Gebäck lecker war, sah man auch seinen Mitschülerinnen an, die ebenfalls die Waffeln genossen. Auch sie waren schon voller Vorfreude auf die weiteren Unternehmungen des Abends. „Ich freue mich schon auf das Singen“, erklärte Lena und ihre Freundin Maria fügte hinzu: „Und auf jeden Fall auf das Laterne laufen“.

Bevor es für die über 400 Teilnehmer in mehreren Gruppen durch Hohne ging, traf man sich auf dem Schulhof zum gemeinschaftlichen Singen, wobei sich viele Kinder als erstaunlich textsicher bewiesen. „Tragt in die Welt nun ein Licht“ stimmten die Lehrerinnen an. Das nahmen die Familien wörtlich und wanderten mit den bunt leuchtenden Laternen los. Gemütlich wurde es danach auf dem Schulhof. Die Flammen in den Feuerschalen erhellten die Gesichter der Mädchen und Jungen, die etwas Geduld mitbringen mussten, bis das Stockbrot „durch“ war. Wem das zu langsam ging, der konnte auch dank der Suppe, den Würstchen und den Brezeln satt werden. Früher wurde häufiger zu Beginn der Adventszeit ein Theaterstück für die Eltern eingeübt, erinnerte sich Gisela Marstatt. „Es ist aber wichtig“, so die Schulleiterin, „dass die Eltern etwas gemeinsam mit den Kindern machen.“ So war man auf die Idee des Laternenbastelns und des Lichterfestes gekommen. Eine gute Entscheidung, wie man mit Blick über den Schulhof feststellen konnte. Vielen Mädchen und Jungen war anzumerken, dass die Freude auf die Weihnachtsfeiertage erwacht ist.