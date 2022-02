Gempt-Platz wird zum Marktplatz

Am zweiten April-Wochenende soll in der Gempt-Halle wieder die Messe „Fitness und Fahrrad“ stattfinden. Zudem plant Citymanager Michael Rottmann vor der Halle einen Markt für regionale Erzeuger zu organisieren. Erste Zusagen gebe es bereits.

Ideen zur Belebung der Innenstadt hat Michael Rottmann reichlich. Wären da nicht das Coronavirus und seine Mutationen, hätte so beispielsweise schon längst der erste regionale Erzeugermarkt stattgefunden. Doch auf eine erste Verschiebung verfolgte wegen der Omikron-Welle eine zweite.

Nun ist der Citymanager zuversichtlich, den Markt am ersten Wochenende der Osterferien durchziehen zu können. In und vor der Gempt-Halle sollen regionale Erzeuger, die in einem Umkreis von 15 Kilometern um Lengerich Hofläden betreiben, sich und ihre Erzeugnisse präsentieren können. „Der Markt soll sonntags (10. April) stattfinden“, sagt Rottmann. Samstags müssten die Betreiber schließlich arbeiten. Sowohl samstags wie sonntags werde es dagegen in der Gempt-Halle eine Neuauflage der Fahrradmesse „Fitness und Freizeit“ geben.

Den Erzeugermarkt im Umfeld der Gempt-Halle anzusiedeln, sei eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, räumt Rottmann ein. Man wolle schließlich die Leute in die Innenstadt bringen. Allerdings lasse sich das Areal rund um die Gempt-Halle im Zweifelsfall besser absperren als der zentral gelegene Rathausplatz. Absperrungen und Einlasskontrollen gestalteten sich am Gempt-Platz unkomplizierter. Langfristig solle der Schauplatz eines regionalen Erzeugermarktes aber schon der Rathausplatz sein, betont Rottmann. „Wir wollen den Direktvermarktern ein Forum bieten“, träumt er von einem zentral gelegenen, an zwei oder drei Tagen geöffneten Lädchen, in dem Kunden Produkte erstehen könnten, für die sie normalerweise außerhalb gelegene Betriebe in Ledde, Lienen, Leeden, Tecklenburg oder Brochterbeck ansteuern müssten.

Sechs von 43 Betrieben aus der Region haben sich für den Erzeugermarkt bereits angemeldet: der Hof Höcker (Rohmilch, Käse, Eier, saisonale Produkte), der Bioland-Windmühlenhof (Eier, Bio-Fleisch, Wurstwaren, Obst, Säfte, Honig, Kartoffeln), die Kaffeerösterei Finkener, die ANTL (Lammbratwürstchen, Lammsalami), Tims Hofladen, der sich in Lienen auf Iberico und Bentheimer Schweine spezialisiert hat, und der Hof Oßlage aus Lienen, der Freilandeier und Dinkelprodukte vertreibt. Außerdem will die KFD St. Margareta Fair-Trade-Produkte anbieten.

Ob am 9. und 10. April möglicherweise auch der von der Werbegemeinschaft Lengerich ins Leben gerufene „Lengericher Lenz“ auf dem Rathausplatz stattfinden kann, ist laut City-Manager Michael Rottmann noch nicht abschließend geklärt.