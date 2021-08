Gerührtes Jubelpaar vor dem Altar

Auch in Corona-Pandemie-Zeiten gibt es schöne Überraschungen. Das haben Ilse und Gerd Heinz Löllmann am Donnerstag bei ihrer Goldenen Hochzeit erlebt.

Die größere Feier war abgesagt worden, der Dankgottesdienst in der Bodelschwingh-Kirche ebenfalls. Durch die bisher gut besuchten Freiluftgottesdienste auf der „Domplatte“ der Bodelschwingh-Kirche entstand jedoch bei den Kindern des Jubelpaars eine Idee: Als Überraschung für die Eltern hatten sie eine Kutschfahrt durch die Umgebung organisiert, mit Zwischenstation am Gotteshaus in Wechte. Dort war in aller Heimlichkeit auf dem Vorplatz alles für einen Gottesdienst organisiert worden.

Gäste aus der Verwandtschaft und Nachbarschaft warteten auf die Löllmanns, Organist Reinhard Jöllenbeck spielte auf einem elektrischen Klavier, Presbyterin Marion Kuhlmann fungierte als Küsterin und hatte zusammen mit anderen für ausreichend Stühle gesorgt. Pastorin Sigrid Holtgrave führte das sichtlich gerührte Goldhochzeitspaar, das von nichts ahnte, zu ihren Ehrenplätzen vor dem Abendmahlstisch, leitete den Dankgottesdienst und spendete den Segen für die weiteren Ehejahre. Kinder und Enkel trugen biblische Lesungen und Fürbitten vor.

Für Ilse und Gerd Heinz Löllmann, die sehr mit der Bodelschwingh-Kirche verbunden sind, war es eine überaus gelungene Überraschung zum 50. Hochzeitstag.