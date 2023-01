Gesamtschule bald achtzügig?

Gut möglich, dass die gegenwärtig sechszügige Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg im kommenden Schuljahr erstmals achtzügig sein wird. In der Versammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg am Donnerstag wurden die Ergebnisse des vorgezogenen Anmeldeverfahrens bekannt gegeben, das am Donnerstag zu Ende gegangen war. Demnach wurden 113 Mädchen und Jungen am Schulstandort in Lengerich und 87 am Standort Tecklenburg angemeldet.

