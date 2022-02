Geschichte und Geschichten mit Witz und Charme vermitteln

Um das touristische Angebot in Lengerich auszubauen, sucht die Tourist-Information Personen, die Interesse und Freude daran haben, Wissenswertes über Lengerich an interessierte Gäste zu vermitteln.

Um das touristische Angebot in Lengerich auszubauen, sucht die Tourist-Information Personen, die Interesse und Freude daran haben, Wissenswertes über Lengerich an interessierte Gäste zu vermitteln.

Um einen Einstieg in die Tätigkeit als Gästeführer zu bekommen, bietet die VHS Lengerich in Kooperation mit der Stadt Lengerich, dem Citymanagement dem Heimatverein Lengerich und der Offensive Lengerich ein zweitägiges Seminar an, in dem die potenziellen Gästeführer lernen, eigenständig Führungen zu unterschiedlichen Bereichen und Themen zu erarbeiteten und durchzuführen. Ziel soll es sein, die Lengericher Geschichte und Geschichten mit Wissen, Witz und Charme weiterzugeben und Besucher für Lengerich zu begeistern.

In zwei Schulungseinheiten mit insgesamt 14 Unterrichtsstunden werden grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Rhetorik und Kommunikation sowie organisatorische Kompetenzen, Aufbau und Gestaltung von interessanten Führungen, Rechtsgrundlagen für die Tätigkeit als Gästeführer sowie über die örtlichen Gegebenheiten und Geschichten vermittelt. Der Kursus bietet darüber hinaus Impulsreferate von Ansprechpartnern und Informationsmaterial, sodass die Möglichkeit besteht, Themenschwerpunkte für sich zu finden. Der erfolgreiche Abschluss der Gästeführer-Qualifizierung bildet eine gute Grundlage für die Vermittlung als Gästeführer durch die Tourist-Information Lengerich.

Der Kursus findet an den beiden Samstagen, 26. Februar und 5. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Treffpunkt ist die Gempthalle. Die Kosten betragen 20 Euro pro Person.

Anmeldung ab sofort bei der VHS (

0 54 81/93 88, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, E-Mail E-Mail info@vhs-lengerich.de) möglich.