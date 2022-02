Gestaltung statt Verwahrung

Einen regelrechten Ansturm auf das 13+Programm, hinter dem sich eine qualifizierte Nachmittagsbetreuung der Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 verbirgt, verzeichnen in diesem Schuljahr am Hannah-Arendt-Gymnasium Florian Hölzl und Tobias Müller. Beide verantworten das Programm, das aus den Blöcken Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, AG- oder Förderprogramm besteht.

In den frühen 1980er-Jahren erkannte man Kinder berufstätiger Eltern nicht selten an einem Schlüssel, den sie um den Hals trugen. Kamen sie aus der Schule nach Hause, wärmten sie – im besten Fall – das vorgekochte Essen im Backofen auf und begaben sich danach an die Hausaufgaben – oder auch nicht. Schlüsselkinder waren damals, als es Vokabeln wie Übermittagsbetreuung oder Offenen Ganztag noch nicht gab, allerdings auch die Ausnahme. Anders als heute waren nur in wenigen Familien beide Elternteile berufstätig.