Gewinnspiel als Hilfe

Durch die Sanierungsarbeiten in der Fußgängerzone sind momentan einige Geschäfte nicht so erreichbar wie gewohnt. Diesem Thema widmet sich am 29. Oktober und 5. November Citymanager Michael Rottmann – inklusiver zweier Gewinnspiele.

Mit Verzögerung hat im Sommer die Sanierung der Fußgängerzone begonnen. Von den Arbeiten sind derzeit nicht zuletzt Geschäftsleute in einem Teilbereich der Bahnhofstraße betroffen. Anlass für eine besondere Aktion von Citymanager Michael Rottmann.

Jeweils von 11 bis 15 Uhr will der seine wöchentlichen Sprechstunden an den beiden kommenden Freitagen, 29. Oktober und 5. November, an einem mobilen Stand in der Fußgängerzone im Bereich der Baustelle abhalten. Er bietet die Teilnahme an zwei Gewinnspielen an, je eins für Erwachsene und eins für Kinder. Teilnehmer können laut Pressemitteilung unter anderem ein iPad und ein Baustellenradio gewinnen. „Die Gewinnspiele finden nur im Baustellenbereich statt und werden auch in den anderen Bauphasen neu aufgelegt werden“, kündigt Rottmann an. Die Idee dahinter: So soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Geschäfte dort auch jetzt geöffnet haben und erreichbar sind. Kern der Idee sei, dass für alle die mitmachen, ein Besuch im Baustellenbereich notwendig wird, sagt der Citymanager.

Das Gewinnspiel läuft ab Freitag und bis zur Fertigstellung des aktuellen Bauabschnitts. Eine Teilnahme ist auch fortlaufend in den anliegenden Geschäften möglich.

Zusätzlich wird der Citymanager auch über die aktuellen Projekte und Fördermaßnahmen zur Fassadengestaltung, zu den Leerständen und über den Verfügungsfonds Innenstadt informieren. Anregungen und Meinungen zur Neugestaltung der Fußgängerzone seien gleichermaßen von Anliegern und Besuchern erwünscht, betont Rottmann.