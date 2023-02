Gipfeltreffen an historischer Stätte

Rund 25 000 Menschen sollen sich nach Angaben der Veranstalter an der Friedenskette zwischen Osnabrück und Münster am Freitagnachmittag beteiligt haben. Allein auf niedersächsischem Boden sollen polizeilichen Schätzungen zufolge 18 000 Menschen auf den Beinen gewesen sein. Auch Tausende Lengericher und Ladberger Bürgerinnen und Bürger säumten die Friedensreiter-Route, trotzten Regen und Kälte, um am Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine ein starkes Zeichen zu setzen. Bei dem Versuch, die vor allem in den Außenbereichen teilweise recht löcherige Kette zu knüpfen, erhielten sie Unterstützung von zahlreichen Gruppen, die per Bus aus umliegenden Städten und Gemeinden, aber auch aus Bielefeld, Herford und Paderborn angereist waren. Ein kleines Gipfeltreffen gab es an historischer Stätte. Die Bürgermeister der Friedensstädte Münster und Osnabrück trafen mit ihren Amtskollegen aus Ladbergen, Lienen Lengerich, der Stadt des Conclusums, die während der Verhandlungen zum Westfälischen Frieden eine wichtige Rolle gespielt hatte, auf dem Hof Große-Stockdiek und reichten einander die Hände. Laut Polizei verlief die gesamte Veranstaltung friedlich. Es habe keinerlei Zwischenfälle gegeben, erklärte ein Sprecher auf Anfrage.

