Glaube ist der Jubilarin wichtig

Ein seltenes Jubiläum kann heute Gertrud Anielski feiern. Die Lengericherin, die mittlerweile in einem Seniorenheim in Tecklenburg wohnt, wird 100 Jahre alt.

„100 solcher Jahre“ wünscht man gemeinhin einem Geburtstagskind in jungen Jahren. Nur für die aller Wenigsten scheint dieses Ziel erreichbar, doch für Gertrud Anielski wird dies am heutigen Tag Realität: Die Jubilarin aus Lengerich feiert ihren 100. Geburtstag. Sich an jedem neuen Tag zu erfreuen halte sie jung, und nach Schicksalsschlägen müsse man unbedingt weitermachen, sagt die Münsterländerin.