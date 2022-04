Graffitiwand an einem Tag gestaltet

Graffiti-Projekte hat es in Lengerich bereits einige gegeben. Nun ist ein weiteres von jungen Menschen geschaffenes Kunstwerk hinzugekommen. Zu sehen ist es an der Pumptrack-Anlage.

Unter Anleitung von Sebastian Rolf (rechts) gestalteten Stella, Laura, Lennard, Marie und Frederike Bomm (von links) Weltraumbilder. Am Montag hatten sie bereits eine Graffiti-Wand am Pump-Track kunstvoll besprüht.

Eigentlich hatten Graffiti-Künstler Sebastian Rolf und Frederike Bomm, zweite Vorsitzende des Jugendbeirates der Stadt Lengerich und Mitarbeiterin im Jugendzentrum, drei Tage für einen Graffiti-Workshop in den Osterferien veranschlagt. Doch nachdem sie sich am Freitag mit dem sehr überschaubaren Kreis interessierter Jugendlicher darüber abgestimmt hatten, wie die großen, eine Wand bildenden Metallrahmen, die an der Pumptrack-Anlage aufgestellt worden waren, mit Leben gefüllt werden sollten, ging am Montag alles ganz schnell.

Binnen eines Tages hatten Laura, Stella, Lennard und Marie gemeinsam mit Frederike Bomm unter Anleitung von Sebastian Rolf das Graffiti-Kunstwerk vollendet, das neben Basketballspieler Mario ein grünes Monster und eine Frau mit bunten Haaren und Schmetterlingen zeigt. An der Wand gebe es auch noch freie Flächen zum legalen Sprühen, betont Frederike Bomm.

Gestern sprühten die zwölf bis 18 Jahre alten Jugendlichen auf der Rasenfläche vor dem Jugendzentrum kleinformatigere Kunstwerke. Sebastian Rolf, der in Ibbenbüren das Unternehmen „Bunte Wände“ betreibt und schon häufiger mit Jugendlichen in Lengerich gearbeitet hat – unter anderem wurden dabei ehemals graue Stromkästen aufgehübscht – zeigte kurz, wie man weiße Leinwände mit Hilfe von Sprühdosen, Deckeln und Kappen in Weltraumbilder verwandelt. Dann machten sich die Jugendlichen ans Werk. In der Sonne trockneten die Arbeiten so schnell, dass sie anschließend mit nach Hause genommen werden konnten.

Von Dienstag bis Donnerstag kommender Woche (19. bis 21. April, jeweils 10 bis 15 Uhr) macht das Recyclingmobil Station im Jugendzentrum. Die Teilnehmenden, die sich auf der Homepage des Jugendzentrums anmelden müssen, erfahren dort, wie sie beispielsweise aus einem Joghurtbecher wieder etwas Brauchbares schaffen können. Aus Müll kann zum Beispiel ein neues Lineal für die Schule hergestellt werden.