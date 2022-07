Henriette Wagner und Andre Fauth wollen das Kontor wieder mit Leben füllen

Lengerich

Das Kontor gehört sich zu den bekanntesten und prägnantesten Häusern in Lengerich. 2020 haben es Henriette Wagner und Andre Fauth erworben. Nun hoffen sie in Kürze mit umfangreichen Arbeiten beginnen zu können. In etwa einem Jahr soll dann neues Leben in die alten Gemäuer einziehen.

Von Paul Meyer zu Brickwedde