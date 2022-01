Lengerich

Lina Albersheim lebte mit ihrer Familie einst in Lengerich. Die Nationalsozialisten brachten sie um, weil sie Jüdin war. Der 27. Januar ist für die WN Anlass, an sie zu erinnern, denn es ist der Tag, an dem der Opfer des NS-Schreckens gedacht wird.

Von Bernd Hammerschmidt