Große Vielfalt lockt Besucher an

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte der Rassekaninchenzuchtverein W 298 Lengerich-Hohne seine Rassekaninchen wieder den Besuchern präsentieren. Die Mitglieder des Vereins hatten die Poolhalle herbstlich geschmückt und neben dem reichhaltigen Küchenbuffet auch eine große Tombola aufgebaut.

Der Schirmherr Bürgermeister Wilhelm Möhrke war beeindruckt von dem ehrenamtlichen Engagement der Züchter. „Veranstaltungen wie diese haben eine großen Anteil daran, dass Lengerich so attraktiv und lebenswert ist“, sagte Wilhelm Möhrke. Auch der Kreisverbandsvorsitzende Rolf van Ahrens war von der Ausstellung begeistert. „Diese Schau ist ein Aushängeschild für die Rassekaninchenzucht“, sagte er.

Mit fast 100 Tieren und zehn gehandarbeiteten Exponaten wurde die große Vielfalt der Rassenkaninchenzucht gezeigt. Die Besucher waren fasziniert von der Ruhe, die die Tiere ausstrahlten. Die Schau zog auch Fachbesucher aus dem ganzen Kreis und sogar aus Bayern an.

Gerade in der heutigen Zeit, in der nicht nur die Kosten für Futter enorm angestiegen sind, ist es nicht so einfach solch eine Ausstellung auf die Beine zu stellen. Besonders freute sich der Ausstellungsleiter Robert Laufer über einen Gastaussteller aus dem Nachbarverein.

1. Stadtmeister wurde Michael Löhr mit seinen Englischen Schecken schwarz-weiß. 2. Stadtmeister wurde Anke Löhr mit Zwergwidder wildfarben. Die erste Landesverbandsmedaille bekam ebenfalls Michael Löhr auf Englische Schecken schwarz-weiß. Die zweite Landesverbandsmedaille errang Reinhard Busiek auf Farbenzwerge havannafarbig.

Siegerehrung

In der Jugend bekam Johannes Laufer mit Sachsengold die erste Landesverbandsmedaille und Anna Laufer mit Farbenzwerge weißgrannenfarbig-schwarz die Zweite. Den Kreisverbandsehrenpreis erhielt Anke Löhr auf Zwergwidder wildfarben. Den besten Rammler der Schau zeigte Michael Löhr mit Englische Schecken schwarz-weiß und die beste Häsin kam von Johannes Laufer mit Sachsengold.

Die beste Zuchtgruppe eins zeigte Sarah Laufer mit Kleinsilber schwarz. Die besten Zuchtgruppen der Klasse zwei und drei zeigte Michael Löhr mit Englische Schecken schwarz-weiß.

Die beste Jungtiergruppe hatte Anna Laufer mit Farbenzwerge weißgrannenfarbig-schwarz. Sachehrenpreise bekamen Michael Löhr, Erwin Kröner, Reinhard Busiek, Anke Löhr, Sarah Laufer, Walter Löhr, Kim Lahme, Fabian Halfpap sowie die Jugendlichen Anna und Johannes Laufer.

Bei der Handarbeits-und Kreativgruppe errang Hanna Löhr die Landesverbandsmedaille, Anke Löhr den Kreisverbandsehrenpreis und Monika Grewe-Laufer den Pokal der Frauengruppe. Alle drei bekamen auch noch einen Ehrenpreis.