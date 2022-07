Grüne Finger für blühende Stadt

Bürgermeister Wilhelm Möhrke (2.v.l.) zeigte sich begeistert von den Ergebnissen und dankte den Beteiligten.Gekonnt und souverän präsentierten die Studentinnen und Studenten ihre Ergebnisse.Die Gruppe „Path over Time“ suchte einen Ansatz mit Skulpturen in der Landschaft

Zu einer blühenden Stadt kann Lengerich werden. Davon zeigte sich Professor Dirk Junker überzeugt beim Abschluss eines fünftägigen internationalen Workshops. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsentierten im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung in der Gempt-Halle ihre für den „Landschaftspark Lengerich“ erarbeiteten Konzepte.

Bürgermeister Wilhelm Möhrke zeigte sich begeistert und dankte den Dozenten und Teilnehmern für ihre in acht Arbeitsgruppen erarbeiteten innovativen Ideen und Konzepte. Unter der Federführung von Professor Dirk Junker und Professorin Astrid Zimmermann von der Hochschule Osnabrück nahmen rund 60 Studierende der Masterstudiengänge folgender Universitäten teil: Universidad de Buenos Aires (Argentinien), die Tokyo Nodai (Japan), das New York City College of Technology (Vereinigte Staaten von Amerika), die Universidad Politecnica de Madrid (Spanien), die Université de Toulouse (Frankreich) und der Hochschule Osnabrück. Dozenten aller beteiligten Hochschulen begleiteten das Projekt ebenso wie Martin Rhode als Vertreter der Stadt Lengerich. Ursprünglich hätte der Workshop – der durch Leader-Mittel in Höhe von 20 000 Euro gefördert wurde – bereits 2020 stattfinden sollen. Doch die Corona-Pandemie hatte diese Pläne zunichte gemacht.

„ In einer unbekannten Stadt innerhalb sehr kurzer Zeit ein Konzept zu erstellen, dabei Vorhandenes in einem neuen Zusammenhang zu bringen, wurde von allen Gruppen mit Bravour geleiset. “ Professor Dirk Junker

Wie Professor Junker bei der Präsentation ausführte, standen die Teilnehmenden zu Beginn vor gleich mehreren Herausforderungen. So sollten sie innerhalb einer Woche landschaftsarchitektonische Konzepte entwickeln – unter der besonderen Berücksichtigung der vor Ort vorgefundenen Verhältnisse und Möglichkeiten. „In einer unbekannten Stadt innerhalb sehr kurzer Zeit ein Konzept zu erstellen, dabei Vorhandenes in einem neuen Zusammenhang zu bringen, wurde von allen Gruppen mit Bravour geleistet. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, dass wir die Studierenden bunt durcheinander gewürfelt haben. Weder kannten sich die Teilnehmenden vorher, noch hatten sie in dieser Konstellation je zusammengearbeitet.“

Bei fünf der acht Projektideen ging es darum, die Landschaft – hier besonders der Canyon, Skulpturenpark, Hortensiengarten und Teutoburger Wald – in ein Gesamtkonzept einzubinden. Dabei gab es unterschiedliche Herangehensweisen. Die Gruppe „Water ConNection“ wählte beispielsweise das Wasser als verbindendes Element, während die Gruppe „Path over Time“ einen Ansatz mit Skulpturen in der Landschaft suchte. Drei Konzepte beschäftigten sich mit der schwer zu lösenden Problematik, die Stadt mit der Landschaft zu verbinden. Ob „Gateway to the Orchids“ (Tor zu den Orchideen) „Livelines“ (Lebenslinien) oder andere Projekte, alle standen vor der Schwierigkeit, dass Lengerich durch seine Lage und historische Entwicklung von „seiner“ Landschaft getrennt ist. Dies könnte durch Wegeführung, „grüne Finger“, die in die Stadt ragen oder „Storytelling“ (Geschichte anschaulich machen) überbrückt werden, so die Konzeption. Dabei gingen die Studierenden ganz unvoreingenommen an die Aufgabenstellung, es ging in erster Linie darum, eine Lösung zu finden. Die Mühen der Umsetzung, der Finanzierung oder Hindernisse wie die Einschränkung durch Naturschutzrecht und Besitzverhältnisse wurden nicht thematisiert.

Urteil durchweg positiv

Das Urteil der Besucherinnen und Besucher fiel durchweg positiv aus, man lobte die Arbeit der Studierenden und es gab viel Applaus. Was denn als erstes „angepackt“ werden solle, wurden die Teilnehmenden gefragt. „Rest Stops and Water Stations“ (Rastplätze und Trinkwasserstellen) lautete die wenig überraschende Antwort, fanden die Exkursionen zu dem Projekt doch ausgerechnet an den heißesten Tagen des Jahren statt. Professor Junkers Abschlussfazit machte jedenfalls Hoffnung auf eine „blühende“ Zukunft Lengerichs: „Wenn man jetzt beginnt, hat die Stadt eine Chance, ihre Probleme zu überwinden und langsam mit der umgebenden Landschaft zu verwachsen.“