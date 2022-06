Günstige Mietwohnungen werden weniger

2020 gab es in Lengerich mehr als 500 preisgebundene Mietwohnungen. Laut NRW-Bank ist damit zu rechnen, dass diese Zahl in den kommenden Jahren drastisch sinkt. Das geht aus dem aktuellen Wohnungsmarktprofil hervor.

Seit 2011 hat der Bestand der preisgebundenen Mietwohnungen in Lengerich immer um die 500 gelegen, seit 2014 sogar konstant leicht darüber. In den kommenden Jahren dürfte sich das ändern. Zu diesem Ergebnis kommt die NRW-Bank in ihrem Wohnungsmarktprofil 2021 für die Stadt. Demnach sinkt die Zahl der preisgebundenen Wohnungen in Lengerich bis 2030 um über 50 Prozent auf etwa 230 und danach weiter.