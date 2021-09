Gute Chancen auf die große Party

Am liebsten, sagt Michael Rottmann, würde er eine große Party veranstalten. Und es sei nach derzeitigem Stand auch gut möglich, dass die im Oktober steige, fügt der Manager der Gempt-Halle hinzu. Er und sein Team haben Lust, den Neustart nach der Corona-Zwangspause zu feiern. „Und ich glaube viele Lengericher würden sich freuen, wenn wir das machen.“

Zwei Veranstaltungen hat es bislang gegeben: Kabarettistin Anka Zink gab am Sonntagabend ein Gastspiel (WN berichteten) und am vergangenen Mittwoch war ins Gempt-Bistro zum Dauerbrenner Blues-Session eingeladen worden. Mit 70 Gästen sei die Musikveranstaltung sehr gut besucht gewesen, zeigt sich Rottmann zufrieden. Es galt die 3G-Regel, wer nicht geimpft oder genesen war, musste einen aktuellen PCR-Test vorweisen. Das habe es möglich gemacht, ohne Maskenzwang und mit voller Bewegungsfreiheit durch den Abend zu kommen, wofür es viel Lob gegeben habe, so Rottmann. „Es war praktisch wie früher.“

Für den Gesamtbetrieb der Halle lässt sich das indes noch nicht sagen. Das ist aber auch so gewollt, denn ein von null auf hundert ist nicht möglich. Das haben die Verantwortlichen bereits vor Monaten angekündigt, als die Pläne für den Neustart vorgestellt wurden. Dagegen sprechen vor allem zwei Faktoren: Zum einen fehlt es einfach an Veranstaltungen, zum anderen muss erst wieder ein komplettes Mitarbeiterteam zusammengestellt werden.



Da sei man auf einem guten Weg, berichtet am Mittwoch Michael Rottmann, und werde Schritt für Schritt weiter daran arbeiten. Konkret heißt das unter anderem, dass vom einstigen Pool der Servicekräfte, der nach den Worten des Hallenmanagers zehn bis 15 Personen umfasste, fünf weiterhin tätig sein werden. Zwei Neue haben man zudem inzwischen hinzugewonnen. Und im Büro setzt man zumindest vorerst auf Teilzeitkräfte, nachdem zwei Auszubildende dort mittlerweile ausgelernt und sich beruflich anders orientiert haben.

Um die kommenden Aufgaben zu meistern, „passt das“, meint Rottmann und kommt auf das Thema Veranstaltungen zu sprechen. Nach den aktuell geltenden Regeln sei es theoretisch denkbar, die Halle bis zur maximalen Kapazitätsgrenze von rund 1000 Besuchern zu füllen. Doch in der Praxis sei mit so etwas vorerst nicht zu rechnen.

Alles in allem herrsche nach wie vor ein erhebliches Maß an großer Unsicherheit, berichtet der Hallenmanager von den bisherigen Erfahrungen, die er in den Gesprächen mit Veranstaltern, Firmen und privaten Interessenten gemacht hat. Grob schätzt er den Anteil der Vorsichtigen auf 50 Prozent, bei den anderen 50 Prozent herrsche hingegen eine positive Grundstimmung. Das treffe zum Beispiel auf die Macher der 80er-Party zu, die im November wieder in die Halle kommen wollen.

Diese Gemengelage führe in der Summe zu einer noch eher überschaubaren Zahl an Terminen. Was wiederum bedeute, dass die kommenden Monate finanziell herausfordernd werden dürften. „Wir haben zwar ein kleines Polster. Aber wie lange reicht das?“, fragt sich Michael Rottmann. Wichtig wäre angesichts dieser Situation, dass aus der Politik möglichst bald möglichst verlässliche Ansagen kommen, worauf sich Kulturschaffende, Veranstalter und Gäste in den kommenden Monaten einstellen müssen. Rottmann sagt, er könne mit 3G plus PCR-Test ebenso leben wie mit 2G – also nur noch Zutritt für Genesene und Geimpfte. Hauptsache, Konzerte, Partys und mehr könnten unter vernünftigen Bedingungen über die Bühne gehen.