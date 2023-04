Hakenkreuz-Schmiererei an Grundschule: Staatsschutz ermittelt

Auf dem Areal der Grundschule Hohne in Lengerich haben Unbekannte Gebäude beschmiert. Unter anderem hinterließen sie Hakenkreuze. Der Staatsschutz ermittelt. Der Stadt könnte nun erneut eine Diskussion über Überwachungskameras an Schulen bevorstehen.

Schule in Hohne

Wie Heike Piepel, Sprecherin der Kreispolizeibehörde Steinfurt, mitteilt, sind die Farbschmierereien am Dienstag gegen 7 Uhr entdeckt und dann zur Anzeige gebracht worden. Da Hakenkreuze zu den in Deutschland verbotenen politischen Zeichen und Symbolen gehören, gehen derlei Fälle automatisch an den Staatsschutz, dessen Aufgabe die Verhütung und Verfolgung politisch motivierter Straftaten ist. Das Verwenden von Kennzeichen sogenannter verfassungswidriger Organisationen kann mit einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden.